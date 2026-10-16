Годовая инфляция в Псковской области оказалась ниже общероссийской

10:00, 16 октября 2026, ПАИ

Цены в Псковской области в сентябре 2026 года выросли на 0,56% по сравнению с августом. При этом годовая инфляция замедлилась до 6,15% – это ниже общероссийского показателя, который составил 6,35%. Такие данные приводит псковское отделение Банка России со ссылкой на Росстат.

В сентябре заметнее всего подорожали непродовольственные товары и услуги, тогда как цены на продукты выросли умеренно. За год услуги подорожали сильнее, чем потребительская корзина в целом. Продовольствие дорожало медленнее, а рост цен на непродовольственные товары был близок к общему уровню инфляции в регионе.

Если исключить сезонные колебания, рост цен в сентябре ускорился по сравнению с августом. Среди причин Банк России называет оживление спроса на легковые автомобили, увеличение издержек производителей некоторых продуктов и поставщиков услуг.

В целом по стране годовая инфляция почти не изменилась: в сентябре она составила 6,35% против 6,33% в августе. При этом текущий рост цен с поправкой на сезонность замедлился.

Овощи и фрукты в сентябре подешевели, как это обычно происходит в начале осени. В августе снижение цен на них было слабее привычного. Одновременно заметно выросла стоимость образовательных услуг, а непродовольственные товары дорожали медленнее, чем месяцем ранее.

Банк России намерен продолжать денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции до 4%.