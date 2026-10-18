Кинолог рассказал, чем грозит собакам отказ от вакцинации

14:35, 18 октября 2026, ПАИ

Невакцинированные собаки значительно чаще заболевают опасными для жизни инфекциями, например чумой или парвовирусным энтеритом, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.

Риск особенно высок для активных питомцев, которые гуляют, исследуют территорию и контактируют с другими собаками.

Комплексная вакцина, по словам кинолога, защищает от бешенства, лептоспироза (бактериальной инфекции, которую переносят грызуны), чумы плотоядных, парвовирусного энтерита (особенно опасен для щенков) и аденовирусных инфекций.

Голубев отметил, что разговоры об отказе от прививок участились после тревожных сообщений о случаях, когда от комплексного препарата пострадали собаки в разных регионах России. Однако отсутствие вакцинации создаёт не меньший риск как для самого животного, так и для окружающих.