Кинолог рассказал, чем грозит собакам отказ от вакцинации
Невакцинированные собаки значительно чаще заболевают опасными для жизни инфекциями, например чумой или парвовирусным энтеритом, предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИА Новости.
Риск особенно высок для активных питомцев, которые гуляют, исследуют территорию и контактируют с другими собаками.
Комплексная вакцина, по словам кинолога, защищает от бешенства, лептоспироза (бактериальной инфекции, которую переносят грызуны), чумы плотоядных, парвовирусного энтерита (особенно опасен для щенков) и аденовирусных инфекций.
Голубев отметил, что разговоры об отказе от прививок участились после тревожных сообщений о случаях, когда от комплексного препарата пострадали собаки в разных регионах России. Однако отсутствие вакцинации создаёт не меньший риск как для самого животного, так и для окружающих.
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