В МИДе прокомментировали слова премьера Латвии о прекращении выдачи виз россиянам

19:07, 18 октября 2026, ПАИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв латвийского премьер-министра Андриса Кулбергса прекратить выдачу туристических виз россиянам. Дипломат посоветовала ему включить телевизор и посмотреть, от кого в действительности исходит угроза, пишет ТАСС.

Андрис Кулбергс выступил за прекращение выдачи туристических виз гражданам России странами Евросоюза, объяснив это необходимостью предотвратить возможные «гибридные угрозы» в будущем.

В ответ Мария Захарова написала в своём телеграм-канале: «Включите Кулбергсу телевизор – там показывают, кто не в будущем, а в настоящем не гибридно, а примитивно не угрожает, а громит ЕС – граждане ЕС».