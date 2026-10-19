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Общество

Псковичи назвали главные критерии при выборе работы

Самым важным фактором при выборе работы для жителей Пскова остаётся высокая зарплата. Её назвали 58% участников опроса SuperJob. На втором месте оказалась адекватность руководства – этот критерий важен для 38% респондентов. Ещё 28% обращают внимание на стабильность компании.

Почти столь же значимы удобное расположение места работы (26%), комфортная психологическая атмосфера в коллективе и перспективы карьерного роста (по 24%).

Возможность личностного развития учитывают 18% опрошенных. Прозрачность управленческих процессов и возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью важны для 15% респондентов. Интересные задачи мотивируют 14% участников опроса, достойный социальный пакет – 11%, корпоративное обучение – 5%. В конце списка оказались имидж компании (4%) и корпоративная культура (2%).

При этом предпочтения мужчин и женщин различаются. Мужчины чаще называют важными зарплату и карьерные перспективы, а также интересные задачи, личностный рост и баланс между работой и личной жизнью. Женщины больше ценят возможность работать рядом с домом, комфортную атмосферу в коллективе, эффективные системы управления и адекватность руководства.

Возраст тоже влияет на выбор работодателя. Респонденты младше 35 лет чаще ориентируются на карьерный рост и личностное развитие, а также проявляют больший интерес к корпоративному обучению. Для людей старше 45 лет эти факторы менее значимы: они чаще обращают внимание на стабильность компании, близость работы к дому и достойный компенсационный пакет. Комфортная атмосфера особенно важна для сотрудников старше 35 лет, а интересные задачи – для тех, кому ещё не исполнилось 45.

Различия заметны и в зависимости от уровня дохода. Псковичи, зарабатывающие менее 100 тысяч рублей в месяц, чаще учитывают расположение офиса, возможность совмещать работу с личной и семейной жизнью и наличие корпоративного обучения. При этом карьерный рост интересует их реже.

Респонденты с доходом от 100 до 150 тысяч рублей чаще отмечают важность профессионального развития и компенсационного пакета. А среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч рублей, выше интерес к стабильности работодателя, прозрачности внутренних процессов и содержательным рабочим задачам.

Представления работодателей о приоритетах соискателей во многом совпадают с ответами участников опроса. По мнению представителей компаний, зарплата – главный критерий для кандидатов: её назвали 81% опрошенных HR-специалистов. На втором месте оказалось удобство расположения работы (51%), на третьем – стабильность компании (48%).

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