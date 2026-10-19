Псковские росгвардейцы за неделю задержали более 20 нарушителей

12:43, 19 октября 2026, ПАИ

Более 20 нарушителей задержали за неделю сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в ведомстве.

За это время росгвардейцы 348 раз выезжали на охраняемые объекты области по сигналу «Тревога». За административные правонарушения задержали 24 человека.

Так, в Пскове задержали 47-летнюю женщину: она похитила из кассы магазина больше семи тысяч рублей. В Великолукском районе задержали 47-летнего мужчину за управление транспортом в состоянии опьянения. Его передали сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

В ведомстве отметили, что вневедомственная охрана Росгвардии круглосуточно защищает имущество граждан и организаций. Оперативные действия нарядов группы задержания и слаженная работа личного состава помогают обеспечивать высокий уровень безопасности на охраняемых объектах.