Эксперты объяснили, что происходит на рынке недвижимости после изменений семейной ипотеки

17:25, 19 октября 2026, ПАИ

Ключевая ставка сохраняется на уровне 14 %, рыночная ипотека находится в диапазоне 15,9–19,4 % годовых, а с 1 октября семейная ипотека стала доступна не всем. Эксперты отметили, что покупатели всё чаще берут паузу: платёж по рыночной ипотеке для многих остаётся неподъёмным, а новые условия льготных программ требуют времени на осмысление. Эксперты объяснили tmn.aif.ru, что на самом деле происходит на рынке.

С 1 октября в России изменились условия семейной ипотеки. Теперь ставка и максимальная сумма кредита зависят от количества детей и региона. Для семьи с одним ребёнком в большинстве регионов ставка выросла с 6 % до 10 %, лимит кредита снизился до 6 миллионов рублей. Льготный срок субсидирования сократили с 30 до 15 лет. Эффект последовал незамедлительно, добавили эксперты. Те, кто мог, поспешили оформить кредиты по старым условиям до 1 октября – в сентябре выдача ипотеки выросла на 63 %. После этого рынок остановился: число новых заявок по семейной программе упало до единичных значений.

Сейчас рынок недвижимости адаптируется к новым условиям: сделки идут, но стали избирательными, а застройщики учатся продавать без массовой льготной ипотеки – через рассрочки, субсидированные ставки и скидки за полную оплату. Часть проектов, запущенных на волне дешёвых денег, пересобирается или замораживается. Ещё недавно цены росли так, что вызывали тревогу у регулятора. Директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов признавался, что испытывает шок, глядя на текущие ценники. Причина – периоды пиковых продаж, когда рынок поглощал по 2,5–3,5 миллиона квадратных метров жилья в месяц.

«Перегрева нет: при ключевой ставке 14 % дешёвых денег на рынке нет. Но это и не затишье: сделки идут, рынок стал избирательным», – сказала девелопер, основатель и генеральный директор ООО «АрхПро» Наталия Брайловская.

Это подтверждают и цифры Росстата. За январь – август этого года в России введено 58,1 миллиона квадратных метров жилья – на 14 % меньше, чем годом ранее. Но цены при этом не падают: «квадрат» на первичном рынке за год прибавил 10,1 %, на вторичном – 12,1 %.

Многие покупатели сегодня ждут, когда ипотека подешевеет. Но эта стратегия, предупреждают эксперты, может обернуться против самого покупателя.

Руководитель агентства недвижимости «Любимова недвижимость» София Любимова считает, что стремление подождать подходящего момента вполне естественно. Однако проблема возникает, когда этот процесс затягивается на долгие годы. Потребность в жилье никуда не исчезает – люди откладывают покупку, но не отказываются от неё. Если ставки снизятся, все они выйдут на рынок одновременно – спрос резко подскочит, а вслед за ним подтянутся и цены. В итоге покупатель может сэкономить на процентах, но потерять на подорожавшей квартире.

«Если платёж получается неподъёмным, я не вижу смысла уговаривать клиента покупать сейчас. Возможно, лучше накопить больший первоначальный взнос или сначала продать имеющуюся недвижимость. Но если семье подходит льготная программа, есть взнос и платёж помещается в бюджет, бесконечно ждать идеального момента тоже не всегда разумно», – отметила София Любимова.

Для заёмщика без льгот покупка усложнилась: рыночная ипотека тяжёлая, банки строже оценивают доходы и взнос. Зато покупатель с деньгами может торговаться. Главное, что забирает рынок, – право на ошибку. Раньше рост цен прощал неудачный выбор, теперь такой страховки нет.

Вторая сложность – покупка превратилась в задачу, где нужно разбираться одновременно в недвижимости, ипотеке, банковских требованиях и программах застройщиков. Предложений стало больше: ипотечные программы, рассрочки, скидки, акции, трейд-ин, материнский капитал. Но чем шире выбор, тем труднее выбрать. Поэтому нельзя смотреть только на ставку. Нужно считать, сколько объект стоит при конкретной программе, какой нужен взнос, сколько платить каждый месяц и сколько собственных денег уйдёт. Иначе легко получить привлекательные условия, но при этом обзавестись неликвидом.

Больше всего покупателю не хватает прозрачности и предсказуемости. Клиент не всегда понимает, что низкая ставка «от 0,1 %» заложена в цену метра. После того как семейную ипотеку ограничили одной квартирой на семью, без инструментов остались те, кто хочет улучшить жильё, молодые специалисты и семьи без детей.

«От застройщиков хочется видеть максимально прозрачную стоимость квартиры. Если низкая ставка получается за счёт увеличения цены объекта, покупатель должен это понимать до бронирования, а не в последний момент. От банков – понятных расчётов, от государства – правил, которые позволяют семье планировать покупку заранее», – сказала София Любимова.

Наталия Брайловская добавила, что независимую экспертизу объекта до покупки почти не заказывают, хотя она стоит несопоставимо меньше ошибки.

Покупатель стал осторожнее – это, пожалуй, главное изменение за последний год. Руководитель отдела продаж ООО «СЗ Звезда» Андрей Будалин описывает типичную реакцию клиентов одним словом – осторожность. Люди берут паузу, чтобы всё взвесить. До 1 октября жильё успели приобрести те, кто долго сомневался, но всё же решился.

«Недвижимость покупают, когда есть реальная возможность её оплатить. А если доступность падает, спрос никуда не исчезает – он просто откладывается», – подчеркнул Андрей Будалин.

Эта осторожность меняет то, с чего начинается выбор квартиры. Раньше покупатель шёл от локации и планировки, а теперь – от условий оплаты. Сегодня при выборе жилья всё начинается с девелопера: какие варианты оплаты он предлагает и насколько понятно устроен процесс покупки. Следом идут стандартные критерии: локация, инфраструктура, цена и планировка. За последние полтора года заметно выросла значимость готовности дома и репутации застройщика. Из-за этого покупатели меньше внимания уделяют благоустройству, фасадам, паркингу или инженерным решениям.

Меняется и портрет покупателя. Андрей Будалин обратил внимание, что покупает тот, у кого есть возможность. До 1 октября чаще всего это были семьи с детьми. Инвесторов стало меньше, но выгодные предложения готовы рассматривать многие. Самая прибыльная стратегия сейчас – покупка квартиры под сдачу. Раньше инвесторы вкладывались в коммерческую недвижимость и окупали вложения за 7–9 лет. Сейчас малый и средний бизнес под давлением, и жильё под аренду оказалось выгоднее. Всё это заставляет застройщиков перестраивать работу.

Ипотечная ставка сейчас составляет 18–19 % годовых – для большинства это слишком большой ежемесячный платёж. Например, даже за однокомнатную квартиру стоимостью 5 миллионов рублей платёж превышает 60 тысяч рублей. Это нередко составляет 50–70 % от средней зарплаты в Тюмени.