Родителям важно видеть результат от дополнительного образования – эксперт

17:09, 19 октября 2026, ПАИ

Для родителей в настоящий момент важно, чтобы дополнительное образование давало ребёнку результат, который он сможет использовать в дальнейшей учёбе или работе. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала руководитель образовательного направления «КофеШкола» Ольга Беляева.

«Важно, чтобы был результат, чтобы ребёнок это делал с какой-то определённой целью: для выполнения проекта, получения каких-то знаний, которые он будет использовать в дальнейшей учёбе либо в работе», – отметила она.

Кроме того, по словам Беляевой, родителям важно, чтобы ребёнок не проводил всё время в цифровом мире. Она отметила, что это беспокоит многих взрослых, поскольку и они сами часто находятся в интернете и «скроллят ленты», получая быстрый дофамин.

Говоря о запросах самих детей, руководитель «КофеШколы» назвала главным то, чтобы им было комфортно и безопасно, а также чтобы они чувствовали, что их ценят и принимают любыми.