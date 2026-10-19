Египет оказался самым бюджетным направлением для пляжного отдыха на Новый год

16:04, 19 октября 2026, ПАИ

Египет стал самым доступным направлением для пляжного отдыха на новогодние праздники среди популярных зарубежных курортов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, тур на 10 ночей с вылетом из Москвы 28 декабря обойдётся минимум в 175,6 тысячи рублей. В эту сумму входит проживание в четырехзвёздочном отеле Swiss Heaven Sharming Inn в Шарм-эш-Шейхе по системе «всё включено».

В АТОР напомнили, что во многих египетских отелях в новогоднюю ночь проводят праздничные ужины и развлекательные программы. Перед бронированием туристам советуют уточнить, входит ли гала-ужин в стоимость путёвки или за него придётся платить отдельно.

В конце декабря и начале января в Египте обычно солнечно, но сильной жары нет. Температура морской воды составляет примерно 23–25 градусов. Вечерами может быть прохладно, особенно в ветреную погоду.