Карьерная инструкция в карточках: ключевые мысли с IV форума «Найди себя в Псковской области»

17:15, 19 октября 2026, ПАИ

Хотите узнать, как выбрать профессию и построить успешную карьеру? В рамках Всероссийского форума «День профразвития: найди себя в Псковской области» мы собрали для вас экспертные мнения. В карточках – цитаты ведущих специалистов, которые поделились своим видением рынка труда.



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко



Фото: Кирилл Гавриленко

















Мероприятие прошло по программе комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».