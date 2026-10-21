«КофеШкола» запустит две программы для школьников на осенних каникулах

16:58, 21 октября 2026, ПАИ

«КофеШкола» придумала две короткие программы на осенние каникулы – они начнутся 26 октября и продлятся пять дней. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала руководитель образовательного направления «КофеШкола» Ольга Беляева.

«Мы придумали две программы на осенние каникулы. Занятия начнутся 26 октября и будут продолжаться пять дней. Мы придумали для девочек курс «Сам себе визажист», который будет длиться пять дней. На курсе ученицы научатся ухаживать за своей кожей, наносить дневной макияж и разберутся в косметике. Также визажисты покажут, какие есть бюджетные средства, чтобы девочки могли сэкономить средства родителей», – рассказала Ольга Беляева.

Помимо коротких каникулярных программ, в «КофеШколе» есть и длительные курсы, которые длятся восемь месяцев – весь учебный год. Занятия проходят в мини-группах до 10 человек, школа берёт детей от шести лет. Руководитель образовательного направления обратила внимание, что в их школе нет системы оценок: дети могут размяться, попить чай с печеньем. «Всё проходит непринуждённо. Нет такого, что ты сидишь полтора часа и не встаёшь», – сказала она. По её словам, проблем с удержанием внимания у их ребят нет.

Ольга Беляева рассказала, что в «КофеШколе» также можно отметить день рождения – как детям, так и взрослым. «Собралась компания, например, женщин – и пошли в школу красоты. Полтора часа – и они научились дневному макияжу», – привела пример эксперт.

Узнать подробности о программах и записаться можно на сайте школы или в группе в соцсети «ВКонтакте». Телефон для связи: (8 8112) 60-01-25.

Реклама. ИП Черных Игорь Викторович. ИНН 602717229210, erid: 2W5zFGHsNyo.