Регионы России могут перенять опыт Тверской области по круглосуточной вакцинации от гриппа
Возможность перенять опыт Тверской области по организации вакцинации от гриппа рассматривают в Курской области. Об этом пишет региональное информационное агентство «Курск».
В Тверской области работает круглосуточный пункт прививок на базе приёмного отделения одной из районных больниц, а по субботам специалисты проводят выездную вакцинацию.
«Посмотрите этот опыт, возможно, он для нас также будет полезен – ввести круглосуточный пункт вакцинации», – отметил губернатор на заседании регионального правительства.
Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили, что специально готовиться к вакцинации не нужно. Не стоит заранее принимать витамины, противоаллергические препараты или другие лекарства без назначения врача.
Перед прививкой важно рассказать медицинскому работнику о самочувствии. Если есть температура, признаки острого заболевания или обострение хронической болезни, об этом нужно сообщить до вакцинации.
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