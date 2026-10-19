Регионы России могут перенять опыт Тверской области по круглосуточной вакцинации от гриппа

17:13, 19 октября 2026, ПАИ

Возможность перенять опыт Тверской области по организации вакцинации от гриппа рассматривают в Курской области. Об этом пишет региональное информационное агентство «Курск».

В Тверской области работает круглосуточный пункт прививок на базе приёмного отделения одной из районных больниц, а по субботам специалисты проводят выездную вакцинацию.

«Посмотрите этот опыт, возможно, он для нас также будет полезен – ввести круглосуточный пункт вакцинации», – отметил губернатор на заседании регионального правительства.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области напомнили, что специально готовиться к вакцинации не нужно. Не стоит заранее принимать витамины, противоаллергические препараты или другие лекарства без назначения врача.

Перед прививкой важно рассказать медицинскому работнику о самочувствии. Если есть температура, признаки острого заболевания или обострение хронической болезни, об этом нужно сообщить до вакцинации.