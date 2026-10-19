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Общество

Росгвардия аннулировала около 400 разрешений на оружие в Псковской области

Около 400 лицензий и разрешений на владение оружием аннулировали сотрудники Росгвардии в Псковской области с начала 2026 года. Об этом стало известно по итогам совещания, на котором подвели итоги работы подразделений лицензионно-разрешительной службы и государственного контроля за третий квартал.

Фото: Управление Росгвардии по Псковской области

По данным ведомства, на учёте в подразделениях Росгвардии состоит около 16 тысяч владельцев оружия. В их распоряжении находится 32 169 единиц оружия. С начала года от граждан и организаций поступило около 9 тысяч заявлений на получение государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.

В рамках контроля за работой частных охранных организаций росгвардейцы провели 213 проверок и выявили 39 правонарушений.

Отдельно сотрудники государственного контроля проверили 13 объектов топливно-энергетического комплекса. Там выявили около 50 нарушений требований антитеррористической защищённости. К административной ответственности привлекли семь юридических лиц и трёх должностных лиц.

Кроме того, Росгвардия провела три проверки подразделений охраны организаций с особыми уставными задачами. По их итогам выявили восемь нарушений законодательства. Ещё в отношении трёх должностных лиц составили протоколы об административных правонарушениях в сфере оборота оружия.

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