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Происшествия

В Пскове водитель Lifan сбила 77-летнюю женщину

В Пскове на улице Красноармейской у дома № 33 автомобиль Lifan с женщиной за рулём сбил 77-летнюю пенсионерку, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Пскове
    Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Пскове
    Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • ДТП в Пскове
    Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавшую госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте происшествия работают спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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