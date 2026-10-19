В Пскове водитель Lifan сбила 77-летнюю женщину
В Пскове на улице Красноармейской у дома № 33 автомобиль Lifan с женщиной за рулём сбил 77-летнюю пенсионерку, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшую госпитализировала бригада медицины катастроф.
На месте происшествия работают спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.