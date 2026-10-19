В Пскове водитель Lifan сбила 77-летнюю женщину

17:24, 19 октября 2026, ПАИ

В Пскове на улице Красноармейской у дома № 33 автомобиль Lifan с женщиной за рулём сбил 77-летнюю пенсионерку, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

Пострадавшую госпитализировала бригада медицины катастроф.

На месте происшествия работают спасатели аварийно-спасательной службы и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.