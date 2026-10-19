Эксперт Банка России объяснил, как записаться на уроки «ПенсионФГ»

22:36, 19 октября 2026, ПАИ

Для записи на онлайн-уроки финансовой грамотности для старшего поколения в рамках проекта Банка России «ПенсионФГ» нужно указать имя и фамилию, адрес электронной почты, регион и тип населённого пункта. Об этом рассказал эксперт отделения Северо-Западного ГУ Банка России в Псковской области Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, чтобы получить сертификат, после вебинара достаточно заполнить форму обратной связи: ссылка на неё придёт по адресу электронной почты, указанному при регистрации.

Занятия продлятся до 16 декабря. Всего за это время пройдёт 350 вебинаров на 14 тем, каждый продлится около 30 минут. Изучить расписание и зарегистрироваться на урок можно на сайте проекта pensionfg.ru.

«Приглашаем псковичей и жителей области принять участие в проекте!» – обратился к слушателям Александр Иванов.