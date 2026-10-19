Лекция о гипертонической болезни прошла в ФАПе в деревне Дубровка Псковской области

21:23, 19 октября 2026, ПАИ

Просветительская лекция «Гипертоническая болезнь» прошла в ФАПе Дедовичского филиала ГБУЗ ПО «Порховская МБ» в деревне Дубровка. Об этом ПАИ сообщили в Порховской межрайонной больнице.

Врач общей практики Ирина Зайцева рассказала жителям о причинах развития гипертонии, методах её профилактики и правилах контроля артериального давления. Особое внимание уделили вопросам питания и физической активности.

Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Все присутствующие смогли задать волнующие их вопросы и получить квалифицированные разъяснения. В учреждении отметили, что подобные встречи помогают людям старшего поколения быть более внимательными к своему здоровью.