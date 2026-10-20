Завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности для молодёжи на региональном форуме в Пскове

09:00, 20 октября 2026, ПАИ

Завод «Титан-Полимер» представил возможности трудоустройства и профессионального развития на региональном форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области». Участниками мероприятия стали студенты, выпускники образовательных учреждений, молодые специалисты и работодатели региона.

На выставке работодателей представители «Титан-Полимера» рассказали о востребованных на предприятии профессиях, условиях работы и карьерных перспективах. Участники смогли узнать о возможностях прохождения производственной практики, стажировок и трудоустройства после завершения обучения.

Подготовка молодых специалистов особенно актуальна в связи с расширением производственных мощностей предприятия. В особой экономической зоне «Моглино» «Титан-Полимер» реализует второй этап инвестиционного проекта – строительство комплекса по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ). Компания также развивает проект межотраслевого Инжинирингового центра. Реализация этих проектов предполагает рост потребности в квалифицированных кадрах.

Для подготовки будущих сотрудников завод сотрудничает с Псковским государственным университетом и профессиональными образовательными организациями региона. Студенты проходят на предприятии практику, знакомятся с производственными процессами и получают первый опыт работы по специальности.

Форум организовали проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. В рамках деловой программы участники обсудили перспективы трудоустройства и закрепления молодых специалистов в регионе. Также были представлены результаты исследования карьерных ожиданий более 1,7 тыс. студентов и кадровых запросов свыше 110 компаний Псковской области.

Директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова: «Строительство новых производств требует заблаговременной подготовки специалистов. Нам важно уже сегодня знакомить студентов с предприятием, показывать реальные условия работы и помогать им получать практические навыки. Сотрудничество с вузами и колледжами позволяет выстраивать эту работу последовательно, с учётом развития наших производственных проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты видели перспективы профессионального роста в Псковской области и могли строить карьеру на нашем предприятии».

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