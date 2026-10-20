Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Завод «Титан-Полимер» представил карьерные возможности для молодёжи на региональном форуме в Пскове

Завод «Титан-Полимер» представил возможности трудоустройства и профессионального развития на региональном форуме «День профразвития: найди себя в Псковской области». Участниками мероприятия стали студенты, выпускники образовательных учреждений, молодые специалисты и работодатели региона.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

На выставке работодателей представители «Титан-Полимера» рассказали о востребованных на предприятии профессиях, условиях работы и карьерных перспективах. Участники смогли узнать о возможностях прохождения производственной практики, стажировок и трудоустройства после завершения обучения.

Подготовка молодых специалистов особенно актуальна в связи с расширением производственных мощностей предприятия. В особой экономической зоне «Моглино» «Титан-Полимер» реализует второй этап инвестиционного проекта – строительство комплекса по выпуску полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ). Компания также развивает проект межотраслевого Инжинирингового центра. Реализация этих проектов предполагает рост потребности в квалифицированных кадрах.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Для подготовки будущих сотрудников завод сотрудничает с Псковским государственным университетом и профессиональными образовательными организациями региона. Студенты проходят на предприятии практику, знакомятся с производственными процессами и получают первый опыт работы по специальности.

Форум организовали проект «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и правительство Псковской области. В рамках деловой программы участники обсудили перспективы трудоустройства и закрепления молодых специалистов в регионе. Также были представлены результаты исследования карьерных ожиданий более 1,7 тыс. студентов и кадровых запросов свыше 110 компаний Псковской области.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова: «Строительство новых производств требует заблаговременной подготовки специалистов. Нам важно уже сегодня знакомить студентов с предприятием, показывать реальные условия работы и помогать им получать практические навыки. Сотрудничество с вузами и колледжами позволяет выстраивать эту работу последовательно, с учётом развития наших производственных проектов. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты видели перспективы профессионального роста в Псковской области и могли строить карьеру на нашем предприятии».

Реклама. ООО «Псковский завод «Титан-Полимер». ИНН 6037009410.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

20 октября 2026

Дмитрий Линтер предложил провести в Псковской области мероприятие к 20-летию событий у Бронзового солдата
20 октября 2026

В Дно до 20:00 закрыли переезд на дороге Порхов – Дно
20 октября 2026

Российские авиакомпании перевезли более 80 миллионов пассажиров
20 октября 2026

В Новоржеве благоустроили новую зону отдыха с беседкой и тренажёрами
20 октября 2026

Два великолучанина победили во Всероссийском конкурсе наставников «Быть, а не казаться»
20 октября 2026

Мария Захарова обратилась к участникам международного медиафорума в Пскове
20 октября 2026

Губернатор Псковской области связал работу СМИ с сохранением общественного единства
20 октября 2026

Назван самый дорогой растущий в России гриб

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...