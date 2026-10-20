На улице Озёрной в Великих Луках изменят график вывоза отходов

11:15, 20 октября 2026, ПАИ

Вывоз твёрдых коммунальных отходов на улице Озёрной в Великих Луках будет осуществляться по новому графику с 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Отходы будут вывозить во вторую и четвёртую среду месяца.

Изменение графика связано с многочисленными обращениями жителей частного сектора, проживающих по указанному адресу.