На улице Озёрной в Великих Луках изменят график вывоза отходов
Вывоз твёрдых коммунальных отходов на улице Озёрной в Великих Луках будет осуществляться по новому графику с 28 октября. Об этом ПАИ сообщили в управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
Отходы будут вывозить во вторую и четвёртую среду месяца.
Изменение графика связано с многочисленными обращениями жителей частного сектора, проживающих по указанному адресу.
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