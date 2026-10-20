В Великих Луках бывшего директора транспортной компании осудили за коммерческий подкуп

11:00, 20 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках суд вынес приговор 41-летнему жителю Нижегородской области, который получил 90 тысяч рублей за организацию перевозки безакцизной табачной продукции. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

С 21 декабря 2018 года по 22 марта 2019 года осуждённый руководил подразделением транспортной компании «Деловые Линии» в Великих Луках. За вознаграждение он обеспечивал перевозку безакцизной табачной продукции для последующей продажи на территории России, хотя такие действия нарушали законодательство.

Кроме того, мужчина указывал в сопроводительных документах недостоверные сведения об отправленном грузе. За эти действия он получил в общей сложности 90 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа.

При назначении наказания суд учёл личность подсудимого, характер и степень общественной опасности преступления, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Мужчине назначили лишение свободы условно с применением статьи 73 УК РФ, а также штраф в размере 90 тысяч рублей – однократной суммы коммерческого подкупа. Кроме того, в доход государства конфисковали ещё 90 тысяч рублей, полученных в результате преступления.

Приговор не вступил в законную силу.