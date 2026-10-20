Жителя Петербурга приговорили к 10 годам колонии за два разбойных нападения в Псковской области

12:46, 20 октября 2026, ПАИ

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к 10 годам колонии строгого режима за два разбойных нападения на мужчин в Пустошкинском районе. Одного из потерпевших избили и оставили связанным в холодном гараже, у другого отобрали сумку с 110 тысячами рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Первое нападение произошло 5 декабря 2023 года. Мужчина вместе с сообщниками проник в гараж жителя деревни Галузино. Когда хозяин отказался отдать деньги, его избили, связали липкой лентой руки и ноги и оставили в холодном помещении.

Затем злоумышленники проникли в частный дом и напали на супругу потерпевшего. Женщину также связали, после чего похитили 15 тысяч рублей.

Спустя несколько дней осуждённый с сообщниками напал на жителя Пустошки. Перед этим участники группы скрыли лица и надели перчатки. Один из нападавших распылил в сторону хозяина гаража раздражающее вещество, а петербуржец избил мужчину ногами и бросил ему в голову доску ламината. Сообщник забрал сумку с 110 тысячами рублей.

Опочецкий районный суд признал мужчину виновным в двух разбойных нападениях. Его взяли под стражу прямо в зале суда. Приговор может быть обжалован.