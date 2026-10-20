Две студентки из Пскова отдали мошенникам более 300 тысяч рублей

12:48, 20 октября 2026, ПАИ

Две студентки из Пскова лишились более 300 тысяч рублей после разговоров с мошенниками, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и банка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Одну девушку убедили перевести накопления на так называемый безопасный счёт. Вторую уговорили передать деньги под предлогом их декларирования.

По обоим случаям полиция возбудила уголовные дела.

Правоохранители напоминают: настоящие сотрудники банков и полиции не требуют переводить деньги на «безопасные счета» или передавать наличные для декларирования. Если поступил подозрительный звонок, нужно прекратить разговор и сообщить о случившемся по телефонам 102 или 112.