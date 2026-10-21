Житель Красногородска задолжал дочери более миллиона рублей по алиментам

10:54, 21 октября 2026, ПАИ

Жителя посёлка Красногородск осудили за неоднократную неуплату алиментов на содержание дочери. Его долг превысил 1 млн рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

По решению суда мужчина должен был ежемесячно перечислять на содержание ребёнка четверть всех видов заработка и иного дохода. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов, однако выплаты так и не возобновились.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.