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Общество

Семейный праздник, специальные предложения и подарки ждут гостей юбилея «Простории» в Пскове

4 ноября спортивно-развлекательный парк «Простория» в Пскове отпразднует десятилетие. Для гостей подготовили открытые тренировки, экспресс-диагностику здоровья, лекции специалистов, детскую программу, мероприятия о красоте и розыгрыш 24 подарков от партнёров. Вход будет бесплатным, но потребуется регистрация.

  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»
  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»
  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»
  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»
  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»
  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»
  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»
  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»
  • «Простории» – 10 лет
    Фото: «Простория»

За десять лет «Простория» объединила тысячи тренировок, сотни семейных выходных и десятки тысяч улыбок. В честь юбилея спортивно-развлекательный парк приглашает псковичей провести вместе целый день, посвящённый спорту, здоровью, красоте и семейному досугу.

Для взрослых и детей на большой сцене пройдут открытые тренировки от клуба «Планка Фитнес» и Центра доктора Бубновского.

Гости также смогут пройти экспресс-диагностику и биоимпедансометрию в паре с тренером, а специалисты Центра доктора Бубновского, «Спа до Неба» и «Планка Фитнес» проведут миофасциальную диагностику с выдачей результатов.

В течение дня будет работать лекторий, где кардиолог, кинезитерапевт, косметолог и терапевт ответят на вопросы о самочувствии и здоровье.

Отдельную программу подготовили для детей. Центр науки и спорта «Без предела» организует мастер-классы, тренировки, турнир по теннису, театральный спектакль и диагностику логопеда. Эти и другие мероприятия будут проходить на территории «Простории» в течение всего дня.

Любителей ухода за собой приглашают на клиентский день «Итальянские каникулы в Спа до Неба». В программе – презентация продукции Linda Kristel, индивидуальные консультации и подбор домашнего ухода за кожей лица и тела.

Не обойдётся и без подарков. В честь юбилея «Простория» разыграет 24 подарка от партнёров парка. Среди них – абонементы, сертификаты, консультации и процедуры. Главным призом станет годовой абонемент в клуб «Планка Фитнес». Также среди подарков – абонементы в бассейн «Спа до Неба», занятия партерной гимнастикой в Центре доктора Бубновского и сертификаты в центр науки и спорта «Без предела».

Подробная программа праздника и регистрация доступны на официальном сайте «Простории».

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