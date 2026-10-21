Пациент умер после инъекции в шею в частной клинике

13:55, 21 октября 2026, ПАИ

В Челябинске 56-летний мужчина умер после инъекции в шею во время приема у невролога в частной медицинской клинике. Об этом 21 октября сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

По данным агентства, во время процедуры пациенту стало плохо и остановилось сердце. Инцидент произошел в клинике, расположенной в Тракторозаводском районе города.

«Следственный комитет проверяет данную информацию», – сообщили в правоохранительных органах.