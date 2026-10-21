Пациент умер после инъекции в шею в частной клинике
В Челябинске 56-летний мужчина умер после инъекции в шею во время приема у невролога в частной медицинской клинике. Об этом 21 октября сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
По данным агентства, во время процедуры пациенту стало плохо и остановилось сердце. Инцидент произошел в клинике, расположенной в Тракторозаводском районе города.
«Следственный комитет проверяет данную информацию», – сообщили в правоохранительных органах.
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