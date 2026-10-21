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Общество

«МегаФон»: Голосовая связь и СМС стали более востребованными у россиян в 2026 году

Голосовая связь и СМС стали более востребованными у россиян в 2026 году. За девять месяцев объём голосового трафика в сети «МегаФона» увеличился на 27 %, а количество исходящих СМС выросло на 84 %. Наиболее заметную динамику среди технологий передачи голоса показали звонки через Wi-Fi, сообщили ПАИ в пресс-службе «МегаФона».

Фото: пресс-служба «МегаФона»

За январь – сентябрь 2026 года объём голосового трафика по технологии VoWiFi (Voice over Wi-Fi) увеличился на 72 % относительно аналогичного периода прошлого года. Она позволяет совершать обычные телефонные звонки через Wi-Fi-сети. Одновременно растёт и объём голосового трафика через VoLTE (Voice over LTE): за девять месяцев показатель увеличился на 30 %. Технология обеспечивает высокое качество звука, а также позволяет одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом через сеть 4G.

Также пользователи стали чаще отправлять СМС. Так, за январь – август среднемесячное число их пользователей выросло почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на одного пользователя теперь приходится около 18 исходящих сообщений в месяц против 12 годом ранее.

«За девять месяцев голосовой трафик в нашей сети вырос на 27 %, и такая динамика создаёт дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Для сохранения высокого качества связи и стабильного сигнала мы продолжаем модернизировать сеть, регулярно расширяя её ёмкость. Мы продолжаем развивать современные технологии передачи голоса, в том числе VoWiFi, чтобы абоненты могли всегда оставаться на связи со своими близкими», – отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.

Высокое качество голосовых вызовов подтверждают и абоненты оператора. Согласно исследованию «Инсайт Комкон» за первое полугодие 2026 года, «МегаФон» занял первое место по восприятию качества голосовой связи в России. Так, 55 % пользователей «МегаФона» назвали качество его голосовой связи лучшим – это самый высокий показатель среди отечественных мобильных операторов.

Аналитики «Инсайт Комкон» в ходе телефонного опроса узнали мнение девяти тысяч абонентов из более чем 70 регионов страны. В исследовании приняли участие как жители крупных мегаполисов, так и небольших населённых пунктов. Респондентам предлагали выбрать одного или нескольких операторов с лучшим, по их мнению, качеством голосовой связи, а также указать, услугами какого из них они пользуются. Оценка рассчитывалась отдельно по базе абонентов каждого оператора, после чего результаты сопоставлялись между участниками рынка.

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