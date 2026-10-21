«Титан» закупает краны грузоподъёмностью до 450 тонн для строительства завода ПЭТ и ПБТ

17:18, 21 октября 2026, ПАИ

Группа компаний «Титан» расширяет собственный парк грузоподъёмной техники для строительства комплекса по производству полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полибутилентерефталата (ПБТ) на заводе «Титан-Полимер» в особой экономической зоне «Моглино». На строительную площадку уже поступил автокран грузоподъёмностью 60 тонн. В дальнейшем планируется задействовать технику грузоподъёмностью до 450 тонн, сообщили ПАИ в пресс-службе завода.

Новый 60-тонный кран используется для разгрузки поступающего технологического оборудования, перемещения тяжёлых конструкций и выполнения строительно-монтажных работ.

В ближайшее время парк техники пополнят краны грузоподъёмностью 50, 100, 200 и 450 тонн. Наиболее мощные машины предназначены для установки крупногабаритного технологического оборудования и монтажа тяжёлых металлоконструкций будущего производства.

Формирование собственного парка кранов позволит предприятию сократить зависимость от привлечения сторонней техники и оперативнее организовывать монтажные работы с учётом графика поставок оборудования.

Строительство комплекса ПЭТ и ПБТ – второй этап инвестиционного проекта «Титан-Полимера». На площадке ведётся монтаж технологического оборудования и производственных конструкций. Поступление дополнительной грузоподъёмной техники обеспечит выполнение следующих этапов строительства, связанных с установкой тяжёлого и негабаритного оборудования.

«Строительство нового завода ПЭТ и ПБТ – масштабный промышленный проект, который требует применения современной и мощной специализированной техники. Нам предстоит выполнить большой объём сложных работ по монтажу крупногабаритного оборудования, возведению производственных зданий и инженерных сооружений. Приобретение новых кранов позволит эффективно решать эти задачи, повысить оперативность строительных процессов и обеспечить соблюдение установленных сроков реализации проекта. Кроме того, формирование собственного парка тяжёлой техники расширяет возможности Группы компаний «Титан» для участия в других крупных промышленных проектах», – отметил генеральный директор завода «Титан-Полимер» Борис Табаев.

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