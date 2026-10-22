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Происшествия

Горнодобывающую компанию обязали выплатить псковичу 2 млн рублей за тяжёлую травму

Псковский областной суд оставил в силе решение о взыскании с АО «Рудник Каральвеем» 2 млн рублей в пользу работника, получившего тяжёлую травму на производстве. Компания пыталась оспорить размер компенсации, но апелляционную жалобу отклонили, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Истец работал подземным проходчиком. В декабре 2024 года во время скреперных работ он упал в рудоспускное отделение и получил тяжёлые травмы. В результате мужчина стал инвалидом III группы, а степень утраты профессиональной трудоспособности составила 60%.

Согласно акту о несчастном случае, причиной происшествия стало то, что работодатель не обеспечил безопасные условия труда и надлежащую охрану труда. На этом основании работник обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред.

Псковский городской суд частично удовлетворил иск и взыскал с компании 2 млн рублей. Работодатель не согласился с суммой, посчитав её чрезмерной. Кроме того, представители предприятия заявили, что сам пострадавший проявил грубую неосторожность.

Однако областной суд не нашёл оснований для пересмотра решения. Судебная коллегия отметила, что ответственность работодателя за ненадлежащие условия труда подтверждена актом о несчастном случае и компанией не оспаривалась. При этом грубая неосторожность рабочего в акте не была зафиксирована, а результаты расследования происшествия не признавались незаконными.

При определении суммы компенсации суд учёл тяжесть травм, продолжительность лечения, последствия для здоровья и трудоспособности мужчины, а также степень вины работодателя.

В итоге решение о взыскании 2 млн рублей оставили без изменения. Апелляционную жалобу компании отклонили, и решение вступило в законную силу.

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