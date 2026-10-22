Пскович перевёл мошенникам около 5 миллионов рублей на «безопасный счёт»

11:06, 22 октября 2026, ПАИ

Пожилой житель Пскова лишился около 5 млн рублей, поверив мошенникам, которые представились правоохранителями и сотрудниками других организаций. По факту хищения возбуждено уголовное дело, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, злоумышленники связались с мужчиной через мессенджер и убедили его перевести сбережения на так называемый безопасный счёт. Аферисты утверждали, что это поможет избежать серьёзных финансовых потерь.

В результате пскович лишился около 5 млн рублей и обратился в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает, что схема с «безопасным счётом» остаётся одним из распространённых способов мошенничества. Сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить деньги на такие счета или оформлять кредиты для защиты сбережений.

При подозрительных звонках следует прекратить разговор и сообщить о случившемся в банк и полицию.