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Происшествия

Пскович перевёл мошенникам около 5 миллионов рублей на «безопасный счёт»

Пожилой житель Пскова лишился около 5 млн рублей, поверив мошенникам, которые представились правоохранителями и сотрудниками других организаций. По факту хищения возбуждено уголовное дело, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, злоумышленники связались с мужчиной через мессенджер и убедили его перевести сбережения на так называемый безопасный счёт. Аферисты утверждали, что это поможет избежать серьёзных финансовых потерь.

В результате пскович лишился около 5 млн рублей и обратился в полицию. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Полиция напоминает, что схема с «безопасным счётом» остаётся одним из распространённых способов мошенничества. Сотрудники банков и правоохранительных органов не требуют переводить деньги на такие счета или оформлять кредиты для защиты сбережений.

При подозрительных звонках следует прекратить разговор и сообщить о случившемся в банк и полицию.

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