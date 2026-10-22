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День финансово-экономической службы отметили в Пскове

108-ю годовщину финансово-экономической службы Вооружённых Сил Российской Федерации отметили в федеральном казённом учреждении «60 финансово-экономическая служба» Министерства обороны Российской Федерации. 22 октября там прошло торжественное собрание личного состава.

В различные периоды существования Вооруженных сил финансово-экономическая служба успешно выполняла задачи по финансовому обеспечению войск, решала вопросы социальной защиты военнослужащих, гражданского персонала, военных пенсионеров и членов их семей.

Сегодня личный состав финансово-экономической службы опираясь на опыт и славные традиции своих предшественников, решает важные задачи своевременного и полного финансового обеспечения войск в условиях специальной военной операции.

С приветственным словом перед личным составом и ветеранами службы выступил начальник 60 финансово-экономической службы майор Василий Борисенко.

«Уважаемые военнослужащие, работники и ветераны финансово-экономической службы! Сегодня, 22 октября, мы отмечаем наш профессиональный праздник. Я искренне благодарю каждого из вас за преданность общему делу и ваше трудолюбие. Пусть ваш профессионализм служит успешному формированию экономической базы военной безопасности Российской Федерации», – подчеркнул он.

Завершилось мероприятие церемонией вручения ведомственных наград, знаков отличия, грамот и благодарственных писем.

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