Спортсмены из Великих Лук примут участие в Кубке России по кобудо

12:21, 22 октября 2026, ПАИ

Великолукские спортсмены примут участие в Кубке России по восточному боевому единоборству «Кобудо-техника-меч». Соревнования посвящены памяти Героя ДНР и Героя России Ольги Качуры и пройдут в Москве 23 ноября. Об этом сообщается в группе «КБИ «Дзюшинкан» в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования пройдут при поддержке Министерства спорта РФ, администрации Москвы и общероссийской спортивной общественной организации «Федерация восточного боевого единоборства России».

Псковскую область на турнире представят три спортсмена из клуба боевых искусств «Дзюшинкан»: Александр Смирнов, Кирилл Щепов и Иван Прохоров. Представитель и тренер команды – руководитель департамента иайдзюцу регионального отделения Федерации кобудзюцу России в Псковской области Евгений Павловский.