Жители Псковской области смогут принять участие в фестивалях и конкурсах «Музыкантофф»
Жители Псковской области могут присоединиться к творческому сезону 2026/2027 фестивального движения «Музыкантофф», которое объединяет участников из разных регионов России в возрасте от 3 до 80 лет. Движение работает с 2018 года, сообщили ПАИ в региональном министерстве культуры.
В новом сезоне запланированы всероссийские и международные фестивали и конкурсы по нескольким направлениям: вокальное и инструментальное исполнительство, хореография, театральное и цирковое искусство, изобразительное и декоративно-прикладное творчество. Также пройдут многожанровые конкурсы.
Мероприятия организуют в очном и дистанционном форматах. Некоторые конкурсы можно пройти бесплатно, поэтому участвовать смогут творческие коллективы, образовательные учреждения и отдельные исполнители.
Главная цель движения – поддерживать талантливых детей, молодёжь и взрослых, создавать условия для творческого и профессионального развития, обмена опытом и получения экспертной оценки.
Конкурсные работы оценивают профессиональные преподаватели ведущих образовательных учреждений, артисты и деятели культуры. Участники могут представить свои достижения, пообщаться с педагогами и коллегами, расширить творческие связи и получить поддержку специалистов.
Подробная информация о конкурсах, сроках подачи заявок, условиях участия и составе жюри опубликована на официальном сайте фестивального движения.
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