«Минкульт»: Александр Савчук – о тетралогии «В одну реку» и автофикшене

23:58, 22 октября 2026, ПАИ

Режиссёр, основатель независимого театра Lusores Александр Савчук стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 22 октября.

Главное из эфира:

– спектакль «ЛайкаРоллингСтоун» вырос из постов в соцсетях, которые Савчук писал для друзей; продюсер Андрей Юрченко, его выпускник, предложил превратить эти записи в спектакль;

– «ЛайкаРоллингСтоун» – это очень личная история о взрослении;

– автофикшен не выдумка и не биография: это понимание своей жизни как художественного текста, где важны не «анкетные» события, а микрособытия – пластинка, случай, деталь, которые меняют человека сильнее, чем школа;

– из одного спектакля выросла тетралогия «В одну реку»: 90-е и пластинки («ЛайкаРоллингСтоун»), 2000-е и VHS-кассеты («ТыТакЛюбишьЭтиФильмы»), десятые и бумажные книги («КакогоЦветаЭтаКнига»), 2020-й и зум-мемы («ПриродаОчистиласьНастолькоЧто»); в ноябре Савчук планирует сыграть всю тетралогию за один день; проект получил Гран-при на фестивале «МОНОфест» в Перми;

– название «ЛайкаРоллингСтоун» отсылает к песне Боба Дилана Like a Rolling Stone; в спектакле о 90-х важное место занимают бутлеги – неофициальные издания, которые Савчук собирал на пластинках;

– спектакль объединяет поколения: в Москве подросток сказал ему: «У меня такое ощущение, что я наконец поговорил нормально с папой по душам»; в Калининграде студентка призналась: «Всё обо мне рассказали»;

– последний спектакль тетралогии – «ПриродаОчистиласьНастолькоЧто» – про 2020 год; название отсылает к мему о том, как в Венеции в каналы приплыли дельфины;

– появление новых технологий и медиа каждый раз становится толчком для развития искусства и изменения его форм, считает Александр Савчук;

– появление кино также повлияло на театр и литературу, заставив их искать новые выразительные средства;

– современные студенты мыслят иначе, легко взаимодействуют с интернетом и приносят новые идеи, что делает процесс обучения и творчества особенно интересным.