«Минкульт»: Александр Савчук – о тетралогии «В одну реку» и автофикшене
Режиссёр, основатель независимого театра Lusores Александр Савчук стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 22 октября.
Главное из эфира:
– спектакль «ЛайкаРоллингСтоун» вырос из постов в соцсетях, которые Савчук писал для друзей; продюсер Андрей Юрченко, его выпускник, предложил превратить эти записи в спектакль;
– «ЛайкаРоллингСтоун» – это очень личная история о взрослении;
– автофикшен не выдумка и не биография: это понимание своей жизни как художественного текста, где важны не «анкетные» события, а микрособытия – пластинка, случай, деталь, которые меняют человека сильнее, чем школа;
– из одного спектакля выросла тетралогия «В одну реку»: 90-е и пластинки («ЛайкаРоллингСтоун»), 2000-е и VHS-кассеты («ТыТакЛюбишьЭтиФильмы»), десятые и бумажные книги («КакогоЦветаЭтаКнига»), 2020-й и зум-мемы («ПриродаОчистиласьНастолькоЧто»); в ноябре Савчук планирует сыграть всю тетралогию за один день; проект получил Гран-при на фестивале «МОНОфест» в Перми;
– название «ЛайкаРоллингСтоун» отсылает к песне Боба Дилана Like a Rolling Stone; в спектакле о 90-х важное место занимают бутлеги – неофициальные издания, которые Савчук собирал на пластинках;
– спектакль объединяет поколения: в Москве подросток сказал ему: «У меня такое ощущение, что я наконец поговорил нормально с папой по душам»; в Калининграде студентка призналась: «Всё обо мне рассказали»;
– последний спектакль тетралогии – «ПриродаОчистиласьНастолькоЧто» – про 2020 год; название отсылает к мему о том, как в Венеции в каналы приплыли дельфины;
– появление новых технологий и медиа каждый раз становится толчком для развития искусства и изменения его форм, считает Александр Савчук;
– появление кино также повлияло на театр и литературу, заставив их искать новые выразительные средства;
– современные студенты мыслят иначе, легко взаимодействуют с интернетом и приносят новые идеи, что делает процесс обучения и творчества особенно интересным.
Владимир Путин: Театр в России не смогли заменить ни кино, ни телевидение, ни интернет
От интеллектуальной игры к тишине пещер: медиафорум в Пскове завершился погружением в смыслы