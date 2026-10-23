В Псковском перинатальном центре изменился график работы кабинета УЗИ

13:28, 23 октября 2026, ПАИ

Временные изменения в графике работы кабинета ультразвуковой диагностики будут действовать в Псковском клиническом перинатальном центре с 23 по 31 октября, сообщили ПАИ в медучреждении. В этот период специалисты будут принимать строго по предварительной записи, без неё пациентов не примут.

С 23 по 30 октября кабинет УЗИ работает с 12:00 до 18:00, 31 октября – с 10:00 до 14:00. Приём ведут врачи ультразвуковой диагностики Ирина Бурдонос и Елена Букша.

Записаться на исследование можно по телефону (8 8112) 67-29-82 с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00. Запись на УЗИ в ноябре откроется после 27 октября.