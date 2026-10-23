Прокуратура обнаружила нарушение при найме бывшего сотрудника Псковской таможни

13:19, 23 октября 2026, ПАИ

Прокуратура выявила нарушение при трудоустройстве бывшего сотрудника Псковской таможни в АО «Желдоручёт». Работодатель не уведомил прежнее место службы о заключении трудового договора в установленный законом 10-дневный срок, сообщили ПАИ в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

За нарушение требований антикоррупционного законодательства к административной ответственности привлекли юридическое лицо и начальника регионального центра организации. Общая сумма штрафа составила 70 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили.