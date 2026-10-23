В Псковской области Росгвардия набирает сотрудников
Управление Росгвардии по Псковской области объявило набор сотрудников в подразделения вневедомственной охраны, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Служба предусматривает социальные гарантии, включая бесплатное медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск и компенсацию аренды жилья. Денежное довольствие в первый год службы составляет от 520 тысяч рублей. Также есть возможность бесплатно получить высшее образование.
Подробную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 75-47-67.