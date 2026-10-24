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Общество

Учёные выяснили, кто из домашних питомцев чаще страдает ожирением

Домашние кошки более склонны к ожирению, чем собаки. К такому выводу пришли специалисты из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ) и Тюменского государственного университета, пишет «Газета.Ru».

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Анализ данных 11 764 животных (пациентов ветеринарных клиник) показал, что лишний вес есть у 34,6 % обследованных. Кошки составляют большинство среди них – 56,9 % случаев против 43,1 % у собак. Таким образом, кошки опережают собак почти на 14 процентных пунктов.

Чаще других ожирение диагностировали у шотландской вислоухой (34,6 %) и британской (32,1 %) пород.

Основной причиной набора веса назвали бесконтрольное кормление – на него пришлось 73,4 % случаев. Далее следуют недостаток движения и избыток лакомств. Стерилизация и кастрация – тоже серьёзные факторы риска: у таких животных старше трёх–пяти лет ожирение наблюдается чаще, чем у некастрированных.

Аспирант СПбГУВМ и соавтор исследования Вероника Паутова пояснила, что кошки обычно менее привязаны к хозяину, спят больше, двигаются меньше и предпочитают есть часто, но маленькими порциями. Контролировать такие «перекусы» владельцам сложнее. А стерилизация снижает энергозатраты организма, поэтому у кошек факторов риска больше, чем у собак.

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