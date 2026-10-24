Упростить возмещение ущерба за сгоревшую технику предложили в Госдуме

23:53, 24 октября 2026, ПАИ

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев предложил упростить процедуру возмещения ущерба за сгоревшую из-за скачка напряжения технику. Об этом пишет РИА Новости.

Зампред отметил, что россияне могут потребовать от сетевой организации, управляющей компании или исполнителя коммунальной услуги компенсацию за сгоревшую из-за скачка напряжения бытовую технику. Для этого нужно подтвердить причину поломки и зафиксировать нарушение.

«Качество электроэнергии – это не пожелание, а обязательное требование. Процедуру возмещения ущерба нужно упростить, чтобы людям не приходилось обращаться в суд, если факт нарушения и причинённый ущерб подтверждены», – сказал Валерий Селезнев.

Он также напомнил, что номинальное напряжение в обычной розетке составляет 230 вольт, при этом допускается отклонение на 10 % в диапазоне 207–253 вольт. Если же напряжение устойчиво превышает данные показатели, это уже нарушение, подчеркнул парламентарий.