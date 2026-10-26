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Общество

Росгвардия изъяла у жителей Псковской области 18 единиц оружия

С 19 по 25 октября сотрудники лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели более 40 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверок выявили 11 административных правонарушений. Десять из них касались оборота оружия, ещё одно – частной охранной деятельности. Из оборота изъяли 18 единиц оружия и более 100 боеприпасов.

В Росгвардии также напомнили владельцам гражданского оружия о необходимости своевременно продлевать разрешения на его хранение и ношение. Документы для перерегистрации необходимо подавать в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства за 30 дней до окончания срока действия разрешения.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги».

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