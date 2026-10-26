«Камера, мотор!»: юных псковичей ждут уроки актёрского и сценарного мастерства

12:54, 26 октября 2026, ПАИ

Как рассказать историю через объектив, оживить персонажа, почувствовать себя актёром и увидеть привычный мир по-новому, узнали ребята из Пскова, Неёлово и Пушкинских Гор в октябре. Они получили возможность искать ответы на эти вопросы вместе с профессионалами кино и театра, сообщили ПАИ организаторы мероприятия.

Мастер-классы деревенской детской киноакадемии «Золотой шуруп» – это возможность заглянуть в мир кино изнутри. Не только увидеть готовый фильм на экране, но и узнать, сколько разных профессий, идей и творческих решений стоит за его созданием.

Встречи с Михаилом Мокиенко, Еленой Большун и Александром Гусаковым открыли участникам разные стороны этого мира.

Детский писатель, драматург и режиссёр Михаил Мокиенко устроил для ребят настоящий праздник. Он рассказывал о своих книгах, знакомил детей с актёрским мастерством, провёл репетицию спектакля «Репка», играл на пианино, рисовал портреты и шутил так, что смех в зале не стихал. А ещё говорил о творчестве и о том, как рождаются истории.

Режиссёр, актриса и продюсер Елена Большун провела мастер-класс по актёрскому мастерству с использованием демидовской техники. Участники знакомились с новыми подходами к актёрской работе и пробовали их на практике. Одна из участниц поделилась впечатлением: «Встреча великолепная!» – и назвала её «перезагрузкой мышления и эмоционального состояния».

Оператор и режиссёр Александр Гусаков познакомил ребят с операторским мастерством. Казалось бы, оператор просто работает с камерой. Но именно от его решений зависит, что увидит зритель, куда направит внимание и какие эмоции испытает. Ракурс, движение камеры или, наоборот, неподвижный кадр – всё это инструменты рассказчика, который создаёт историю без единого слова.

Актёрское мастерство, сценарий, режиссура, операторская работа – у кино много разных сторон, и каждая требует своего взгляда, фантазии и мастерства. «Золотой шуруп» помогает ребятам увидеть этот широкий мир и попробовать себя в разных творческих ролях. Возможно, именно так кто-то обнаружит дело, которым захочет заниматься всерьёз.

В ноябре запланированы новые мастер-классы по актёрскому и сценарному мастерству. Даты и места проведения объявят в начале ноября.

Следить за новостями можно в группе деревенской детской киноакадемии «Золотой шуруп» в соцсети «ВКонтакте»: vk.ru/club234283262.

«Возможно, следующая встреча откроет для вас или вашего ребёнка совершенно новый мир – мир кино! Участие бесплатное!» – отметили организаторы.

Проект реализуется АНО «Арт-Хутор» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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