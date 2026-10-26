Россияне лечат артроз живыми жуками-знахарями вопреки запретам врачей

15:02, 26 октября 2026, ПАИ

Необычный метод лечения артроза и подагры набирает популярность среди россиян. Некоторые начали употреблять в пищу живых жуков-знахарей, однако эксперты называют такую терапию опасной для здоровья, пишет tmn.aif.ru.

Изначально жуков-знахарей использовали в восточной медицине, считалось, что они лечат всё: от астмы и диабета до онкологии. Но это была лишь псевдонаучная практика. Врач-гастроэнтеролог Кристина Дозорова рассказала изданию, что насекомых специально разводили и передавали как «целительную культуру». По легенде, в желудке жук выделял химические вещества, которые стимулируют иммунитет.

Но на самом деле эти вещества в больших концентрациях очень токсичны. Они могут вызывать сильное раздражение и воспаление слизистой ЖКТ, спровоцировать уже имеющиеся хронические заболевания или привести к тошноте, а также аллергии, вплоть до анафилактического шока. Эффект от такого лечения, по словам специалистов, связан лишь с плацебо.

Ни одно качественное клиническое исследование не подтвердило, что поедание жуков восстанавливает повреждённый хрящ. Кроме того, их употребление может вызвать рвоту, боль в животе, диарею или запор, а у людей с чувствительностью к ракообразным и пылевым клещам возможна аллергия.