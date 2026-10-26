«Газпром межрегионгаз» запустил единый карьерный сайт

13:03, 26 октября 2026, ПАИ

Единый карьерный сайт для подбора рабочих специальностей открыла группа компаний «Газпром межрегионгаз» на платформе HeadHunter.ru. Ресурс объединит вакансии всех предприятий группы по поставке и реализации газа, включая предложения для соискателей из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Пока на ресурсе доступны вакансии в 21 регионе страны. По мере развития сервиса к ним добавятся варианты из всех 73 регионов деятельности предприятий группы. Ознакомиться с направлениями работы и географией компании, увидеть доступные в регионах вакансии, сравнить условия труда и требования и выбрать подходящий вариант кандидат может в единой точке входа. Список актуальных вакансий также доступен в чат-боте в мессенджере MAX.

Трудоустройство в группе переведено в цифровой формат. Время первичного ответа рекрутера соискателю сократилось до трёх минут – такого результата удалось добиться за счёт интеграции рекрутинговых сервисов с внутренними системами Центра управления персоналом (ЦУП), созданного на базе компании «Единый центр по работе с клиентами «Газпром межрегионгаз». Кадровыми документами стороны обмениваются в электронном виде, поэтому путь от отправки резюме до трудоустройства специалист проходит не выходя из дома и без бумаг.

На новом карьерном сайте все дочерние и зависимые общества выступают как единый крупный работодатель – «Газпром межрегионгаз».

«На новом карьерном сайте все наши дочерние и зависимые общества выступают как единый крупный работодатель – «Газпром межрегионгаз». Благодаря переходу на электронный документооборот с соискателем устранена большая часть бюрократических издержек. Кандидат получает обратную связь в минуты и может сразу продолжить коммуникацию с работодателем. Совершенствование процесса подбора – часть глобальной цифровой трансформации HR-функции группы «Газпром межрегионгаз», – отметил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

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