Мужчину в Петербурге подозревают в убийстве матери сожительницы и её маленького ребёнка

13:33, 26 октября 2026, ПАИ

В Красносельском районе Санкт-Петербурга мужчина, предположительно, убил мать своей сожительницы и её двухлетнего ребёнка, а затем напал на саму женщину с молотком. Ей удалось спастись, выпрыгнув из окна квартиры на первом этаже. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла вечером 26 октября в доме на улице Комиссара Грушко. По предварительной информации, женщина вернулась домой и застала там своего сожителя. Мужчина набросился на неё с молотком, однако петербурженка смогла выбраться из квартиры через окно.

После нападения мужчина скрылся. В квартире обнаружили тела матери женщины и двухлетнего ребёнка. По данным источника, тело малыша было спрятано в холодильнике.

Обстоятельства гибели женщины и ребёнка, а также мотивы предполагаемого преступника выясняются. Информации о его задержании пока нет.