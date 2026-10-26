Пскович выплатил более 200 тысяч рублей алиментов после ограничения водительских прав

19:03, 26 октября 2026, ПАИ

Сотрудники УФССП России по Псковской области добились от должника выплаты алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Пскович задолжал 233 тысячи рублей на содержание ребёнка. В результате судебные приставы применили к должнику целый комплекс мер принудительного исполнения: вынесли постановление о временном ограничении на выезд за пределы России, установили запрет на регистрационные действия с автомобилем и ограничили в управлении транспортными средствами.

Когда водительское удостоверение перестало давать возможность законно управлять автомобилем, должник выплатил алиментный долг в полном объёме.

При этом работа по исполнению решения суда продолжается. Для обеспечения регулярного поступления средств на содержание ребёнка судебные приставы будут удерживать часть заработной платы мужчины, заключили в ведомстве.