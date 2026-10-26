Пскович украл дорогой кофе и «подарил» его незнакомцу

22:59, 26 октября 2026, ПАИ

Жителя Пскова привлекли к уголовной ответственности за кражу кофе, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в феврале ранее судимый за аналогичные преступления мужчина пришёл в один из магазинов Пскова и, понимая, что денег недостаточно, решил украсть понравившийся дорогостоящий кофе. Пскович спрятал упаковку кофе под курткой и покинул магазин. Уже находясь на улице, мужчина осознал, что снова совершил кражу, и «подарил» похищенное незнакомцу.

Мировой суд города Пскова признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.