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Общество

Псков присоединится к масштабному спортивному фестивалю «Пять вёрст»

Масштабное спортивное мероприятие сообщества «Пять вёрст», приуроченное ко Дню народного единства, пройдёт 31 октября по всей России. Акция охватит все регионы страны, жителей приглашают принять участие в массовых забегах и прогулках, сообщили ПАИ организаторы.

Формат мероприятия предполагает преодоление дистанции в пять километров в комфортном темпе – как бегом, так и пешком. Участие в фестивале абсолютно бесплатное. Старт запланирован на 09:00 по местному времени каждой площадки. Особенностью фестиваля станет традиционная часть программы – общее чаепитие с пирогами после финиша. Участники могут принести с собой домашнюю выпечку и напитки, предварительно согласовав это с организаторами местных площадок.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Присоединиться к акции может любой желающий. Для участия необходимо: зарегистрироваться на официальном сайте 5verst.ru, получить персональный QR-код для фиксации результата и выбрать ближайшую площадку проведения.

В рамках фестиваля участники смогут не только проявить свою спортивную активность, но и познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и традициями гостеприимства. Подробная информация о площадках и условиях участия доступна на сайте 5verst.ru/events.

В Пскове сбор будет организован в 08:45 на набережной реки Великой со стороны улицы Профсоюзной. В рамках подготовки к событию состоится праздничная разминка, инструктаж и фотосессия. Старт запланирован на 09:00.

Отметим, что спортивное мероприятие проходит при поддержке группы «Газпром межрегионгаз».

Реклама. ООО «Газпром межрегионгаз Псков». ИНН 6027059228, erid: 2W5zFGrkjXg.

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