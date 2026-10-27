Псков присоединится к масштабному спортивному фестивалю «Пять вёрст»

16:29, 27 октября 2026, ПАИ

Масштабное спортивное мероприятие сообщества «Пять вёрст», приуроченное ко Дню народного единства, пройдёт 31 октября по всей России. Акция охватит все регионы страны, жителей приглашают принять участие в массовых забегах и прогулках, сообщили ПАИ организаторы.

Формат мероприятия предполагает преодоление дистанции в пять километров в комфортном темпе – как бегом, так и пешком. Участие в фестивале абсолютно бесплатное. Старт запланирован на 09:00 по местному времени каждой площадки. Особенностью фестиваля станет традиционная часть программы – общее чаепитие с пирогами после финиша. Участники могут принести с собой домашнюю выпечку и напитки, предварительно согласовав это с организаторами местных площадок.

Присоединиться к акции может любой желающий. Для участия необходимо: зарегистрироваться на официальном сайте 5verst.ru, получить персональный QR-код для фиксации результата и выбрать ближайшую площадку проведения.

В рамках фестиваля участники смогут не только проявить свою спортивную активность, но и познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и традициями гостеприимства. Подробная информация о площадках и условиях участия доступна на сайте 5verst.ru/events.

В Пскове сбор будет организован в 08:45 на набережной реки Великой со стороны улицы Профсоюзной. В рамках подготовки к событию состоится праздничная разминка, инструктаж и фотосессия. Старт запланирован на 09:00.

Отметим, что спортивное мероприятие проходит при поддержке группы «Газпром межрегионгаз».

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