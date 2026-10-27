Суд обязал школу в Островском районе проверить состояние здания 1989 года постройки

17:05, 27 октября 2026, ПАИ

Островский городской суд обязал среднюю школу № 4 провести комплексное обследование технического состояния одного из зданий в деревне Рубилово. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Поводом для разбирательства стали нарушения, выявленные прокуратурой в ходе проверки. Здание по адресу деревня Рубилово, дом 54 построено в 1989 году. При этом надлежащий эксплуатационный контроль за его техническим состоянием не осуществлялся.

Как установил суд, в нарушение требований ГОСТ 31937-2024 не проводилось комплексное обследование строительных конструкций и инженерных систем с привлечением специализированной организации. Отчёт по результатам технической диагностики также отсутствовал.

По оценке прокуратуры, такая ситуация создаёт угрозу безопасности учеников и сотрудников школы, повышает риск чрезвычайных ситуаций и может привести к утрате здания из-за дальнейшего износа конструкций.

Прокурор обратился в суд с административным иском в интересах неопределённого круга лиц. Суд удовлетворил требования и обязал школу организовать комплексное обследование здания, его строительных конструкций и инженерных систем с использованием современных средств технической диагностики и привлечением специализированной организации.

Решение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.