«Билайн» стал основным партнёром седьмого сезона конкурса для школьников «Наука. Территория героев»

11:38, 28 октября 2026, ПАИ

«Билайн» в очередной раз выступает официальным технологическим партнёром научно-образовательного проекта «Наука. Территория героев». Конкурс проводится при поддержке национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом РФ. Организатором выступает АНО «Национальные приоритеты», сообщили ПАИ в пресс-службе «Билайна».

Цели и задачи проекта

Главная цель конкурса – усилить интерес молодёжи и подростков в возрасте от 14 до 22 лет к современной науке через игровой формат, рассказать о профессии учёного и её значимости, а также помочь молодым людям, увлечённым наукой, раскрыть свой карьерный потенциал. Задача проекта – простым и интересным языком показать, чем занимается современная наука, познакомить подростков и молодых людей с профессией исследователя и помочь им сделать первые шаги к будущей карьере. За шесть предыдущих сезонов участие в конкурсе приняли более 117 тысяч школьников и студентов из 83 регионов России. В шестом сезоне в конкурсе «Наука. Территория героев» приняли участие более 27 тысяч школьников и студентов, а финалистами стали девять человек.

«Билайн» выделит победителям конкурса денежные гранты на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в сфере выбранной научной специализации. Финалисты по итогам общего конкурса будут определены весной 2027 года.

«За шесть сезонов конкурс «Наука. Территория героев» объединил свыше 117 тысяч школьников и студентов. Он проводится в Десятилетие науки и технологий, объявленное нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и помогает с ранних лет поддерживать в ребятах увлечённость и неутомимый поиск новых знаний. А это, по словам главы государства, залог великих открытий. Приглашаю школьников и студентов к участию! Уверен, «Наука. Территория героев» вместе с другими проектами десятилетия поможет ещё большему количеству детей и молодёжи связать свою жизнь с наукой и придаст стимул для технологических достижений России», – отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Партнёрство «Билайна» и инвестиции в науку

Поддержка развития национальной инженерной школы – не просто часть стратегии устойчивого развития «Билайна», это ключевая ценность бренда. Компания является партнёром национальных проектов «Экономика данных», «Молодёжь и дети». В условиях задач по созданию отечественных технологических решений «Билайн» увеличил инвестиции в сотрудничество с научным и образовательным сообществом: программа по возрождению российской инженерной школы охватывает ведущие вузы России, а количество стажировок для студентов инженерных специальностей было увеличено – 36 % стажёров остались в компании по итогам 2025 года. «Билайн» создаёт условия для формирования сильного инженерного потенциала: дни открытых дверей, образовательные модули, кейс-чемпионаты, цифровые кафедры, практики и стажировки.

«Любая новая технология, которой мы пользуемся каждый день, начиналась с простой идеи инженера или учёного. Поэтому нам важно, чтобы школьники и студенты уже в начале пути почувствовали, как много значат научные открытия. Мы разделяем миссию конкурса «Наука. Территория героев». Он на практике показывает, что инновации рождаются из настоящих задач, а решать их может каждый. Сегодняшние участники конкурса завтра станут авторами проектов, которые изменят нашу повседневную жизнь», – отметил генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

Как проходит конкурс в этом году

В новом сезоне участников ждёт научное приключение и два направления: химико-биологическое («Биохимия открытий») и физико-математическое («Энергия чисел»). Ребятам предстоит исследовать воду, почву и атмосферу, растения и организмы, климат, природные процессы и источники энергии, а также определить маршруты и места для исследовательских станций.

Каждую неделю на сайте герои.наука.рф открываются новые задания для участников. На платформе размещены дополнительные материалы, в которых можно найти подсказки к заданиям.

Финал пройдёт в феврале 2027 года. Победителям достанутся поездки в научные центры России, дополнительные баллы для поступления в ведущие вузы страны и денежные гранты от компании «Билайн».

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