Эффективный способ борьбы с осенней хандрой назвала психолог

19:58, 27 октября 2026, ПАИ

Сокращение светового дня негативно сказывается на самочувствии: становится труднее просыпаться, сосредоточиться на работе и сохранять интерес к обычным делам. Коуч и экзистенциальный психолог Елена Пахомова поделилась советами, как пережить осенне-зимний период без риска депрессии.

«Важно не ждать, когда само придёт хорошее настроение, а активно создавать условия для его появления. Необходимо уделять больше внимания заботе о своём теле: следить за качеством сна, питанием, расслаблением и напряжением. Не стоит пытаться сохранить прежнюю продуктивность любой ценой – лучше проанализировать, что действительно способствует улучшению самочувствия», – рассказала Елена Пахомова в интервью «Известиям».

Один из методов поддержки – светотерапия. Специальные SAD-лампы, имитирующие солнечный свет, обеспечивают высокую интенсивность освещения. Процедура занимает от 20 до 60 минут утром, предпочтительно в первый час после пробуждения. При выборе лампы важно убедиться, что она предназначена для светотерапии, обеспечивает заявленную освещённость и фильтрует ультрафиолетовые лучи.

Лампы для загара и медицинские приборы для лечения кожных заболеваний не подходят для этих целей. При наличии заболеваний глаз, приёме лекарств, повышающих светочувствительность, и при биполярном расстройстве светотерапию следует предварительно обсудить с врачом.

Помимо светотерапии, эксперт рекомендует максимально использовать возможности для прогулок на свежем воздухе в дневное время. Можно даже поиграть в игру «поймай как можно больше солнечного света»: выйти утром на одну остановку раньше, прогуляться на обеденном перерыве, отправиться за покупками или выпить кофе у окна, когда светит солнце.

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