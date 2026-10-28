Министр природных ресурсов рассказал об опасности клёна ясенелистного для экосистемы

15:04, 28 октября 2026, ПАИ

Клён ясенелистный включён в перечень опасных инвазивных видов Псковской области. Соответствующий документ утверждён приказом министерства природных ресурсов и экологии региона от 4 июня 2026 года, сообщает «АиФ-Псков».

Когда-то это дерево активно высаживали в городах для озеленения, так как оно неприхотливо, устойчиво к загазованности и перепадам температур. Однако эти же качества помогли ему распространиться далеко за пределы посадок и начать вытеснять местную флору.

По словам специалиста, дерево растёт очень быстро – до 1–1,5 метра в год. Начинает плодоносить клён уже на третий-пятый год и формирует плотные заросли.

Как заявил министр природных ресурсов и экологии Псковской области Виктор Мусатов, клён ясенелистный представляет серьёзную угрозу для местных экосистем, так как образует монозаросли, в которых почти не выживают другие виды. Помимо этого, клён является сильным аллергеном.