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Происшествия

Жительница Борисовичей украла из магазина косметику на 17 тысяч рублей

Жительница Псковского района получила 1 год и 4 месяца ограничения свободы за две кражи косметики из магазина «Улыбка радуги» в деревне Борисовичи. Женщина полностью возместила ущерб и признала вину, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

4 февраля и 2 марта 2026 года женщина похитила косметическую продукцию из магазина на Завеличенской улице, 23. Общая стоимость товаров превысила 17 тысяч рублей. После краж она распорядилась косметикой по своему усмотрению.

Суд учёл признание вины, раскаяние, наличие у осуждённой двоих малолетних детей и добровольное возмещение ущерба. С учётом этих обстоятельств ей назначили ограничение свободы сроком на 1 год и 4 месяца.

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