За присвоение 60 тысяч рублей сотрудница почты в Псковском районе получила условный срок

12:40, 28 октября 2026, ПАИ

Начальницу отделения почтовой связи в деревне Елизарово Псковского района приговорили к полутора годам лишения свободы условно за присвоение около 60 тысяч рублей. Деньги поступили от продажи товаров, но до кассы в полном объёме не дошли, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Женщина, занимавшая должность начальника отделения Елизарово Псковского почтамта, присвоила выручку от реализации товаров народного потребления. Общая сумма составила около 60 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.

Суд учёл позицию государственного обвинения и полное возмещение ущерба. Женщине назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.